MasterChef şampiyonluk ödülü nedir? İşte 2020 MasterChef Türkiye şampiyonluk ödülü!

Uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye'de finalde mücadele eden Barbaros ve Serhat arasından şampiyon olan ismin alacağı büyük ödül ile ilgili detaylar öğrenilmek istenerek 2020 MasterChef şampiyonluk ödülü nedir? şeklinde soruya cevap arıyor.
2020 MasterChef Türkiye büyük ödülüne ilişkin tüm detaylar şöyle;
2020 MasterChef Türkiye büyük finalde Barbaros ve Serhat arasında şampiyonluğu kazanan isim lüks bir SUV otomobille ödüllendirilecek. Söz konusu lük otomobilin JEEP marka kırmızı renk Renegade model arazi aracı olduğu açıklandı. Otomobilin güncel liste fiyatının 300 bin Türk Lirası civarında olduğu edinilen bilgiler arasında
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