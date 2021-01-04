Mersin'in sevilen bir doktoru daha koronaya yenildi

Mersin'deki Özel bir hastanede görev yapan İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Uzm. Dr. Şimşek, 15 Aralık 2020 tarihinden bu yana covid-19 tedavisi gördüğü tedavi gördüğü Toros Devlet Hastanesinde hayata gözlerini yumdu.

71 yaşındaki evli ve iki çocuk babası olan Şimşek'in ölümü yakınlarını ve meslektaşlarını yasa boğarken Şimşek'in ölümü ile birlikte Mersin'de Covid-19 ile mücadele kapsamında hayatını kaybeden doktorların sayısı 7'e yükseldi.

UZM. DR. SOYER ŞİMŞEK

1950 yılında Mersin Arslanköy'de doğdu. 1973 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni dönem ikinciliği ile tamamladı. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden İç Hastalıkları Uzmanlığı'nı aldı. 2009 yılında Türk Kardiyoloji Derneği Kongresi Kardipanel'de ikincilik ödülü aldı. 2009 yılında Sabancı Üniversitesi'nde düzenlenen Akademika Semineri'nde Avrupa Birliği'nce ve Amerikan Hekimleri Birliği'nce "Akredite Edilmiş Takdire Şayan Hekim" kategorisinde değerlendirildi. 2010 yılından bu yana özel bir hastanede Dahiliye Uzmanı olarak göreve yapmaktaydı.