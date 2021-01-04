Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kuvvetli yağış ile fırtına uyarısı! İstanbul ve birçok ilde etkisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji, yurdun Batı bölgelerinde bulunan illeri kuvvetli sağanak yağış ve fırtına karşısında uyarırken yağışların bu gece itibarı ile başlayacağını bildirdi. Meteoroloji, Ege Bölgesinde beklenen sağanak yağışların İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde etkisini göstereceğini bildirdi. MGM, ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çekerken AFAD da bu kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerektiğini bildirdi ve mesaj paylaştı. Meteoroloji'den elde edilen son dakika bilgisine göre, İstanbul'da da bu gece itibarı ile kuvvetli sağanak yağışlar etkisini gösterecek.
YAĞIŞLAR BU GECE İSTANBUL'DA!
Batı illerinde beklenen sağışlar, bu gece İstanbul'da da etkisini gösterecek. Meteoroloji'nin günlük tahmin raporundan elde edilen verilere göre, bu gece beklenen sağanak yağışlar, Çarşamba gününe kadar İstanbul genelinde etkisini gösterecek.
Çarşamba ve perşembe günü İstanbul'da parçalı bulutlu hava beklenirken kuvvetli yağışlar cuma ve cumartesi günleri yeniden görülecek.Meteoroloji'den son dakika haberi: İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı uyardı: Kışa hazır olsak iyi olur
KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın (05.01.2021 Salı) sabah saatlerine kadar İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.
AFAD'DAN KRİTİK UYARI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Twitter hesabından şu uyarıda bulundu:
"Bu gece saatlerinden itibaren, İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli yağış bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."
EGE DENİZİ'NDE AKŞAM SAATLERİNDE FIRTINA BEKLENİYOR
Ege Denizi'nde akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde akşam saatlerinde güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına tahmin ediliyor.
Gece saatlerinde ise açıklarda genellikle güneybatıdan esmesi öngörülen fırtınanın, salının ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ İÇİN "FIRTINA" UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın gece saatlerinden itibaren, yarın gece saatlerine kadar güney yönlerden kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde hamleli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtına nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, gaz zehirlenmesiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İZMİR'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yarın saat 06.00'ya kadar, kısa süreli fırtınayla etkili olacak.
Açıklamada, İzmirlilerden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum oluşma riskine karşı tedbirli olmaları istendi.
METEOROLOJİ'DEN MUĞLA İÇİN SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Muğla'da beklenen gök gürültülü sağanakların, bu gece saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MANİSA'DA KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Manisa merkezi ile Saruhanlı, Turgutlu ve Ahmetli ilçeleri, bu geceden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek.
Gece sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, yarın sabaha kadar kısa süreli fırtına ile beraber kuvvetli olması bekleniyor.
Açıklamada, vatandaşların ve ilgililerin, etkili olacak kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, hortum riskine karşı dikkatli olması istendi.
ANTALYA İÇİN 'TURUNCU', MUĞLA İÇİN 'SARI' UYARI
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya'da 'turuncu kod' bildirimiyle birlikte, yarın için kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulundu. Sabah saatlerinde başlaması beklenen sağanağın gece saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, yağışın kent merkezinde ve batı ilçelerinde etkili olması bekleniyor. Meteorolojiden yapılan uyarıda, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. Meteoroloji'nin uyarısında şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Antalya'da yarın beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Merkez ilçeleri Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Aksu ve batı ilçeleri Kaş, Demre, Finike, Kumluca ve Kemer'de çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve şiddetli (76-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."