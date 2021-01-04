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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kuvvetli sağanak ve fırtına... İllere göre hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde gelen son dakika haberine göre, ülkenin birçok kesiminde yoğun yağış bekleniyor. Bugün başlayan yağışların, Salı günü etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Yağıilar, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olarak gerçekleşecek. Gece saatlerinde batı kesimlerde etkili olacak kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı. İşte, illere göre saatlik ve günlük hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 4.1.2021 09:35 Son Güncelleme: 4.1.2021 09:59 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kuvvetli sağanak ve fırtına... İllere göre hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den, başta batı kesimler olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısı geldi. Gece saatlerinden itibaren yer olarak kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına için uyarı yapıldı. Peki, bugün ve bu hafta illerimizde hava durumu nasıl olacak? Bu başlık altında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminler ve illerimize göre hava durumu raporları yer alıyor.

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İLLERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çanakkale ve İzmir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden Çanakkale ve Balıkesir'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 km/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda, gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren bölgenin güneybatısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde İzmir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Manisa, Denizli ve Uşak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, bölgenin kıyı kesiminde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güneydoğu yönünden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin batısının çok bulutlu, gece saatlerinde Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenn kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Az bulutlu

RİZE °C, 15°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, -2°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, -1°C

Az bulutlu

VAN °C, 4°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kuvvetli sağanak ve fırtına... İllere göre hava durumu tahminleri
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