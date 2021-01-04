Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kuvvetli sağanak ve fırtına... İllere göre hava durumu tahminleri

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden Çanakkale ve Balıkesir'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 km/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda, gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren bölgenin güneybatısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde İzmir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Manisa, Denizli ve Uşak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, bölgenin kıyı kesiminde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güneydoğu yönünden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı