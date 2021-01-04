Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kuvvetli sağanak ve fırtına... İllere göre hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den, başta batı kesimler olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısı geldi. Gece saatlerinden itibaren yer olarak kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına için uyarı yapıldı. Peki, bugün ve bu hafta illerimizde hava durumu nasıl olacak? Bu başlık altında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminler ve illerimize göre hava durumu raporları yer alıyor.
Son Dakika Haberleri | 4 il için kritik uyarı! Hava durumu tahminleri | Video
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çanakkale ve İzmir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden Çanakkale ve Balıkesir'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 km/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda, gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren bölgenin güneybatısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı, zamanla çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı, zamanla çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde İzmir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Manisa, Denizli ve Uşak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, bölgenin kıyı kesiminde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güneydoğu yönünden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
Parçalı, zamanla çok bulutlu
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin batısının çok bulutlu, gece saatlerinde Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı kesimleri sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenn kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
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