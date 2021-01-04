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Mülk sahibi ile kiracının kavgası ölümle bitti!

’in Savaştepe ilçesinde kiracı ile mülk sahibi arasında yaşanan alacak verecek tartışması kanlı bitti. İş yerinin kirasını ödediğini iddia eden (34), kira borcunun ödenmediğini savunan 'yı (52) tabanca ile bir el ateş ederek öldürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 16:32 ABONE OL
Mülk sahibi ile kiracının kavgası ölümle bitti!

Savaştepe ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde fason tekstil üretimi yapan Eyüp Duman'ın iş yerinin mülk sahibi iş adamı Tuncay Avcı, alacağı için bugün fabrikaya geldi.

İkili arasında alacak, verecek nedeniyle tartışma çıktı. Duman, kira parasını ödediğini söylerken, Tuncay Avcı ise, borcun ödenmediğini belirtti. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Eyüp Duman, ruhsatsız tabancasıyla, Tuncay Avcı'nın karın bölgesine bir el ateş etti.

Olay yerinde bulunan işçiler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, Tuncay Avcı'ya ambulansla Savaştepe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Avcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eyüp Duman ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Duman, gözaltına alınarak Savaştepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Tuncay Avcı'nın cenazesi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Mülk sahibi ile kiracının kavgası ölümle bitti!
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