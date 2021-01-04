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'nda etkisini sürdüren sis yaşamı olumsuz etkiledi

adeta sisten bir denizi andıran sis bulutu güzel görüntüler oluştururken, yaşamı olumsuz etkiledi.

MURAT YILDIRIM
Giriş Tarihi: 4.1.2021 10:43 ABONE OL
Muş Ovası'nda etkisini sürdüren sis yaşamı olumsuz etkiledi

Kente uzun süreden beri etkili olmaya devam eden yoğun sis, görüş mesafesini yer ye 10 metreye kadar düşürdü. Muş Ovası'nda yoğun sis etkili olurken, hava sıcaklığı ise eksi 6 derece olarak ölçüldü.

Muş - Bitlis ve Muş-Bingöl karayollarında görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, yoğun sisten dolayı oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürerek, sis farı ve dörtlülerini yakarak trafikte seyretti. Muş Ovası sis bulutu içinde adeta kaybolurken, ekipler ise denetimlerine devam ettiği görüldü.

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Muş Ovası'nda etkisini sürdüren sis yaşamı olumsuz etkiledi
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