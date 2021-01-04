Nevşehir'den çıkmayan traktöre FSM'den kaçak geçiş cezası geldi

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Tepeköy'de yaşayan bir çiftçiye, traktörü ile Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nden kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle 52 lira 50 kuruş ceza kesildi.

43 yaşındaki çiftçi Kenan Bilada adına kayıtlı 2008 model 50 LD 409 plakalı traktörü ile İstanbul FSM Köprüsü'nden geçiş ücreti ödemeden geçtiği iddiasıyla 52 lira 50 kuruş para cezası verildi.

Kenan Bilada, kendisine ait traktörü babası Sami Bilada'nın (62) köyde tarla işlerinde kullandığını söyledi. Bilada, traktör ile köyün dışına dahi çıkılmadığını belirterek, cezaya itiraz edeceğini kaydetti.

"1 NİSAN ŞAKASI MI?"

Traktöre gelen cezayı gördüklerinde şoke olduklarını anlatan Bilada, "Eve gelen zarfı açtığımda 52 lira 50 kuruş ceza ile karşılaştım. 1 Nisan tarihinde 1 defa köprü ücreti ödemeden geçtiğimiz ve toplam 52 lira 50 kuruş cezamız olduğunu öğrendim. Köyden dahi çıkmayan traktör nasıl İstanbul'dan ceza yer anlamış değilim. Cezaya itiraz edeceğiz." dedi.