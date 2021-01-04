Polis dikkati saldırıyı önledi

Şişli'de yeni yıl öncesinde uygulama yapan motorize polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan motosikletteki iki şahısın üzerinde 2 adet silah, onlarca mermi ve çelik yelek ele geçirdi. Şahıslardan birinin cinayet suçundan arandığı ortaya çıktı.

Okmeydanı'nda uygulama yapan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, yeni yıl öncesi akşam 19.45 sıralarında hareketlerinden şüphelendikleri üzerinde iki kişi olan bir motosikleti durdurdu. Polis motosikletten indirdiği şahıslara üzerlerinde herhangi bir suç unsuru bulunup bulunmadığını sorunca ikili yanlarında silah taşıdıklarını itiraf etti. GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusu sonucu isimlerinin A.T. ve E.K. oldukları öğrenilen şahıslar silahları polise teslim etti.

BİR EYLEM VE SALDIRI ÖNCESİ MOTOSİKLETLİ İKİ ŞAHIS POLİSİN ŞÜPHESİYLE YAKALANDI

Durumlarından şüphelenilerek motosiklet ile seyir halindeyken durdurulup aranan Şahısların üzerinden iki adet ruhsatsız tabancanın yanı sıra, iki adet dolu şarjör ve bir adet uzatmalı dolu şarjör çıktı. Bir Şarjörlerin tabancalara takılı, kullanıma hazır halde olduğu, ayrıca şüphelilerden A.T.'nin çelik yelek giydiği görüldü. Diğer şüpheli E.K.'nin ise çok sayıda suçtan kaydı ve kasten adam öldürme suçundan aranmasının bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler A.T. ve E.K. sorgulanmak üzere Şişli Feriköy Polis Merkezine götürüldü.

Polisin dikkati sayesinde durdurularak gözaltına alınan Motosikletli iki şahısın üzerinde 2 silah, çelik yelek ve dolu şarjörlerle nereye gittikleri polis tarafından geniş çaplı soruşturulmaya başlandı.