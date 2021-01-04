Operasyon film sahnelerini aratmadı... Kaleşnikof ve pompalı tüfekle yakalandı

Adana'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan ve kaçarken kaza geçiren 4 şahıstan 1'i kaleşnikof ve pompalı tüfekle yakalandı. Film sahnelerini aratmayan operasyonda polis kaçan 3 şahsı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı D-400 karayolu üzerinde polis tarafından 01 DOP 52 plakalı otomobil şüphe üzerine durdurulmak istendi. Ancak polisin 'Dur' ihtarına rağmen sürücü kaçtı. Bunun üzerine ekipler otomobilin peşine düştü. Trafik kavşağında Sakarya mahallesine yönelen sürücü virajı alamayarak beton bariyerlere çarptı.

METRUK BİNADA YAKALANDI

Otomobilden inen şüpheliler Sakarya mahallesine doğru yaya olarak kaçmaya başladı. Bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bölge polis tarafından abluka altına alındı. Bir şüphelinin metruk binaya girdiğini tespit eden ekipler yaptıkları operasyonda şahsı kaleşnikof tüfekle yakaladı. Otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ile birlikte içki şişeleri bulundu.

HER YER ARANDI

Polis diğer üç şahsı yakalamak için mahallede operasyon gerçekleştirdi. Zanlıların saklanabilecekleri metruk binalar ile işyerleri adeta didik didik arandı. İzlerini kaybettiren şüphelileri yakalamak için polis çalışmaları sürdürüyor. Gözaltına alınan diğer kişi ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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