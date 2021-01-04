Sağlık meslek lisesi mezunları nerede çalışabilir? Sağlık meslek lisesi mezunları ne iş yapar, hangi kurumlara atanır?

Sağlık Meslek Liseleri diğer liselerde olduğu gibi 4 yıllık eğitim ardından öğrencilere mezun olma hakkı tanımaktadır. Lise 4.sınıfa (12.sınıf) geçen öğrenciler, sağlık ocağı ve tüm sağlık kurumlarında staja tabi tutuluyor. Haftada 3 gün staj, 2 gün ise eğitim gören öğrenciler iş koşulları ile tanışarak mesleki bilgiler edinmektedir. Peki, Sağlık Meslek Lisesi mezunları ne işe yapar? Sağlık meslek lisesi mezunları nerede çalışabilir? İşte detaylar…

SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Sağlık Meslek Lisesinden mezun olup üniversite eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler 2 yıl ya da 4 yıllık sağlık fakültelerini tercih edebiliyor. Sağlık Meslek Lisesi mezunlarının tercih edebileceği bölümlere ilişkin detaylar şöyle;

Tıbbi sekreterlik

Hemşirelik

Diş Protez Teknisyenliği

Ortopedi Teknisyenliği

Çevre Sağlığı Teknisyenliği

Radyoloji Teknisyenliği

Anestezi Teknisyenliği

Laboratuvar Teknisyenliği

SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARI NE OLABİLİR?

Yukarıda belirttiğimiz Hemşirelik, Anestezi Teknisyenliği ve Tıbbi Laboratuvar gibi bölümlerden mezun olan öğrenciler aşağıdaki sağlık bölümlerinde iş fırsatı yakalayabilirler;

Sağlık Bakım Teknisyenliği

Ebe Yardımcılığı

İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyeni

Radyoloji Teknisyeni

Anestezi Teknisyeni

Çevre Sağlığı Teknisyeni

Tıbbi Sekreter

Hemşire Yardımcılığı

Anestezi Teknisyeni

Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyeni

Sağlık Meslek Lisesi mezunları KPSS Ortaöğretim sınavına girdikleri takdirde başta devlet bünyesi olmak üzere birçok iş fırsatını yakalayabilirler.

SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARI ASKERLİK TECİLİ

E-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden tecil ettirme işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemi yaptıracak olanlar EDevlet üzerinden gerekli form ve evrakları doldurarak işlem başlatabilirler. Askerlik tecil süreleri, tecil şartları göre değişkenlik gösterebilir. Lise ve dengi okullardan mezun olanlar eğitime devam etmedikleri sürece 29 yaşına kadar tecil hakkına sahiptir. Üniversite öğreniminin bitmesinin ardından ise bu süre, mezuniyetten sonra 2 yıl şeklinde belirlenmiştir. Yüksek lisans, hekime v.b uygulamalarda eğitim görmekte ola öğrenciler ise 35 yaş sınırını aşmamak kaydıyla 1 yıl daha tecil prosedürlerini uygulayabilirler.

SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARI ATAMA PUANLARI

KPSS 2020/1 merkezi atamalarda Sağlık Memuru kontenjanları için atama yapıldı. 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında başvurular ÖSYM tarafından (KPSS 202014) kılavuzu ile 17 Aralık tarihleri arasında alınması üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ortaöğretim düzeyinden 1.598, önlisans düzeyinden 2.316 ve lisans düzeyinden 8.086 personelin ataması yapıldı. ÖSYM tarafından ise; KPSS2020/14 Sağlık Bakanlığı Yerleştirme işlemleri tamamlandı, sonuçlara ulaşmak isteyenler ise https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasından detayları inceleyebilirler yönünde açıklama yapıldı. Bir sonraki sağlık personeli atama dönemi için ilgili taban puanlarına yine ÖSYM'nin yapılacak alım ile ilgili yayımlacağı kılavuzdan ulaşmak mümkün.