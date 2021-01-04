Salgın yokmuş gibi oyun oynadılar! 16 kişiye ceza kesildi

İstanbul Sultangazi'de, sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatlerde bir iş yerinde toplanıp kağıt oyunları oynayan 16 kişiye toplamda 50 bin 400 lira para cezası uygulandı. Adreste yapılan denetimlerde ise polis tarafından aranması bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Sultangazi'de Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatlerde denetimlerini sürdüren polis, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin açık olduğunu tespit etti. Söz konusu adrese baskın düzenleyen Sultangazi Polisi, içeride bulunan kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı, sigara ve nargile içtiği ve masa oyunu oynadığı tespit edilen 16 kişiye; 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince toplamda 50 bin 400 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibine ise 4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'a Muhalefet suçundan cezai işlem uygulandı.

ARAMASI BULUNAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Öte yandan içeride bulunan kişilerin kimlik kontrollerini gerçekleştiren polis, Derviş A. isimli bir şüphelinin de "Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması" suçundan aranmasının bulunduğu tespit etti. Şüpheli Derviş A. gözaltına alınırken, ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.