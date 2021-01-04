"Şanlıurfa Akçakale arasını tamamen ağaçlandıracağız"

Yemyeşil ve modern bir Akçakale hedefi ile Akçakale-Şanlıurfa Yolu Harran Kavşağı'nda ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yalçınkaya "Amacımız burayı batıdaki modern şehirler seviyesine çıkarmak" dedi. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile Akçakale'nin çehresi yeşilleniyor.

Merkez ve kırsalda üst yapı çalışmalarının aralıksız sürdüğü ilçede yeşillendirme ve çevre düzenlemesi çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda Akçakale-Şanlıurfa Yolu Harran Kavşağı'nda da ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması başlatıldı. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı NaviÇokan ile çalışmaları yerinde inceledi.

"ŞANLIURFA -AKÇAKALE ARASINI TAMAMEN AĞAÇLANDIRACAĞIZ"

Yakın zamanda bulundukları alanın çehresinin değişeceğini ve ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğini belirten Başkan Yalçınkaya "Medeniyetlerin kavşak noktasındayız. Harran -dünya mirasının merkezi- Suriye'ye açılan yolun kavşağı ve Urfa'ya giden yolun ortasındayız. Bizim buradaki amacımız; modern şehir yaratma noktasında şehirlerimizin girişini, kavşaklarını çiçeklere, ağaçlara ve yeşilliklere bezemek. Geçmişte nasıl yeşil bir Harran varsa varsa bunun sevdasının peşinde buraları tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki zamanda inşallah Urfa-Akçakale arasını tamamen ağaçlandıracağız. Çalışmaya başladık. Makinalarımız iş başında. Bu kavşakları da çiçekleriyle, ağaçlarıyla donatıp modern Akçakale yaratma noktasındaki gayretlerimize devam edeceğiz. Bu yerlerin yakın zamanda çok farklı bir şekle bürüneceğini, çok farklı olacağını herkes görecek. Amacımız burayı batıdaki modern şehirler seviyesine çıkarmak. Bu gayret içerisinde çalışıyoruz" diyerek çalışmaların hayırlı olmasını diledi.