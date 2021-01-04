Şanlıurfa’da 100 çocuğu tablet dağıtıldı

Şanlıurfa Valiliği himayesinde, Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından uygulanmaya başlanan "Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın Projesi" kapsamındaki çocukların eğitimine destek olmak amacıyla bir hayırseverin bağışladığı 100 tablet bilgisayar ve internet bağlantısı yapabilmeleri için 1000'er liralık hediye çeki dağıtılmaya başladı.

Proje kapsamında desteklenen 10 çocuğu aileleri ile birlikte Valilik Şeref Salonunda kabul eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, ŞURKAV Genel Sekreteri Şükrü Üzümcü, Proje Koordinatörü Neşe Beşir ve projede görev alan yetkililerle, tablet ve hediye çekleri dağıtımını başlattı.

Ailelerle sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Erin, devletin her sıkıntısında vatandaşlarının yanında olduğunu belirterek, çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için ailelere gerekli tüm destekleri vermeye devam edeceklerini söyledi.

ŞURKAV tarafından 2019 Mart ayından itibaren uygulanmaya başlayan projenin 60 çocuğu kapsadığını hatırlatan Vali Erin, projeye bir hayırseverin 100 tablet bilgisayar ve 100 bin TL bağışta bulunduğunu belirterek, böylece projeden faydalanan çocuk sayısının 100'e ulaştığını ifade etti. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsevere teşekkür eden Vali Erin, program sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şanlıurfa Valiliği himayesinde ŞURKAV, sivil toplum kuruluşları Consern Worldwide, Türk Kızılayı ve Yeşilay'ın ortaklığında yürütülen projeye; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesi, Eyyübiye, Haliliye, Halfeti ve Karaköprü Kaymakamlıkları ve Belediye Başkanlıkları, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Göç İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Türkiye Jokey Kurumu Derneği de destek veriyor.

Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın Projesi, Şanlıurfa ilinde yaşayan dezavantajlı çocukları kötü alışkanlıkları benimsedikleri sokaklardan alarak, öncelikli olarak eğitim hayatının içinde tutmak, onları, uygulanan farklı programlarla hayata hazırlamak, yaşadıkları andan keyif almalarını sağlamak, maddi ve manevi zorluk çeken ailelerini çeşitli yollarla desteklemeyi amaçlıyor.

Çocuklara sokaklardan daha cazip olanaklar sunarak, onlara güvenilir ortamlarda çeşitli beceriler kazandırmayı, düzenlenen sosyal aktiviteler ile bir yandan keyifli vakit geçirmeleri sağlanırken, diğer yandan zihinsel, bedensel, ruhsal ve ahlaki gelişimlerine katkıda bulunmayı, hem çocukların hem de ailelerin mutlu olduğu bir aile ortamını oluşturmayı hedefliyor.