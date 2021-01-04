Şanlıurfa’da kaza: 2 yaralı

Şanlıurfa Gaziantep otobanında kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 yaralı araçta sıkıştı.

Kaza Şanlıurfa Gaziantep otobanı Demircik köyü mevkii meydana geldi.

Edilen bilgilere göre henüz sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 27 BLA 55 plakalı otomobil kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.