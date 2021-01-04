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’da kaza: 2 yaralı

otobanında kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 yaralı araçta sıkıştı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 4.1.2021 20:36 ABONE OL
Şanlıurfa’da kaza: 2 yaralı

Şanlıurfa Gaziantep otobanında kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 yaralı araçta sıkıştı.

Kaza Şanlıurfa Gaziantep otobanı Demircik köyü mevkii meydana geldi.

Edilen bilgilere göre henüz sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 27 BLA 55 plakalı otomobil kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da kaza: 2 yaralı
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