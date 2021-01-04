Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kavga, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında henüz nedeni belli olamayan bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Kısa süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada, bir kişi aracındaki pompalı tüfekle ateş açtı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken park halinde bulunan 63 AG 451 plakalı otomobilin, pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle camları kırıldı. Çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.