Şanlıurfa’da üç günlük kısıtlamada 4bin 681 personel denetim yaptı

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı makamının talimatları doğrultusunda 31 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince Şanlıurfa İli genelinde 4 bin 681 personel kısıtlamalara yönelik tedbirleri denetledi.

1, 2 ve 3 Ocak 2020 günleri günde ortalama 500 ekip ve bin 500 personel ile denetim faaliyetlerini sürdüren ekipler, üç gün boyunca 3 bin 458 işyeri denetimi gerçekleştirdi.

Üç günlük denetim sonucu, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 42 kişiye 68 bin 800 lira ve izolasyon tedbirlerini ihlal ettikleri tespit edilen 6 kişiye 9 bin 450 lira idari para cezası kaydedildi.

Denetim ekipleri, İçişleri Bakanlığının 15 Aralık 2020 tarih ve 20856 sayılı Genelgeleri ve buna istinaden alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 31 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 464 kişiye 1 milyon 443 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.

Vatandaşların sağlık sorunlarına yönelik mobil hizmet veren çağrı merkezi ise üç günde 2 bin 811 arama gerçekleştirerek, 408 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırdı.