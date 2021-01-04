Şanlıurfalı çifttin dördüz bebekleri güzellikleriyle maşallah dedirttiler

Eyyübiye Belediye başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Orhan ve Ayşegül Yıldırım çifttin dördüz bebeklerini ziyaret etti.

Eyyübiye ilçesi Onikleri mahallesinde yaşayan Orhan ve Ayşegül Yıldırım çifttin dördüz bebekleri dünyaya geldi. Kuş, Eyyübiye Meclis üyesi İbrahim Halil Beyaz ve Onikiler mahalle muhtarı Ali Doğan dördüz bebek dünyaya getiren Yıldırım ailesini ziyaret ettiler.Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Kuş,"Meclis Üyemiz İbrahim Halil Beyaz ve Onikiler mahalle muhtarımız Ali Doğan'la birlikte Orhan ve Ayşegül Yıldırım ailesinin dördüz çocuklarını ziyaret ettik" dedi.