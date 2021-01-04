Sevgili dehşeti! Gözü dönmüş cani, camı kırıp girdiği evde dehşet yaşattı

Sevgi Tekin, eski eşinden boşanmasının ardından 3 çocuğunu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi. Olay sırasında bulunan S.K.'nın ise, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan kaçarak annesi ile yaşamaya başladığı öğrenildi. Anne kızın birlikte evlere temizliğe giderek geçimlerini sağlamaya çalıştıkları öğrenildi. Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan kızının ifadesinde, annesinin Gökhan Ağtaş'tan bir yıl önce çocuk sahibi olduğunu söylediği belirtildi. Ağtaş'ın bir süre önce de çocuğu alarak kendi ailesinin yanına bıraktığını söyleyen kız, bu süre içerisinde de annesinin defalarca tehdit edildiğini söyledi.





ŞİDDETTEN DOLAYI ŞİKAYETÇİ OLMUŞ



Tehditler nedeniyle annesinin daha önce polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu vurgulayan kız, hastane önünde ölüm haberini alınca teyzesine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Katil zanlısı Gökhan Ağtaş'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.