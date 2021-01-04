Sevgili dehşeti! Gözü dönmüş cani, camı kırıp girdiği evde dehşet yaşattı

Ankara'da gece inanılmaz bir cinayet işlendi. Sevgilisinin yaşadığı evin penceresini parke taşı ile kırarak giren gözü dönmüş adam, kadının kız kardeşini ve kızını odaya kilitledi. Sevgilisine "diğer odaya geç, seni orada vuracağım" diyen cani, genç kadını darp ettikten sonra silahla 3 el ateş açarak öldürdü.
Ankara'nın Mamak İlçesi Mutlu Mahallesi'nde yaşayan Sevgi Tekin (33), 3 yıldır beraber yaşadığı sevgilisi Gökhan Ağtaş'tan (26) 5 ay önce şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldı. Tehditlerine devam eden Gökhan Ağtaş, gece geç saatlerde genç kadının yaşadığı binaya gitti. 4 katlı binanın bodrum katında oturan Tekin'in evine girmek için eline bir parke taşı alan Ağtaş, salonun pencere camını kırdı.
Mutfakta çay içen Sevgi Tekin, kız kardeşi S.K. ve 17 yaşındaki kızı S.K. panikle ne olduğunu anlamak için salona gittiğinde pencereden içeri giren Ağtaş'ı karşısında gördü. Ağtaş, elindeki tabancayla tehdit ettiği Tekin'in kız kardeşi ile kızının cep telefonlarını ellerinden alarak zorla odaya kapattı.
ODAYA GEÇ SENİ ORDA VURACAĞIM
Gökhan Ağtaş, genç kadına "Diğer odaya geç, seni orada vuracağım" diyerek bağırdı. Odada tek kalan Sevgi Tekin'i dövmeye başlayan Ağtaş, silahla 3 el ateş açarak olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine kapıyı zorlayıp teyzesi ile odadan çıkan S.K, annesini kanlar içinde yerde buldu. Cep telefonlarını yerde bulan S.K., polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı kadına müdahale ederek ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olaya şahit olan genç kadının kız kardeşi ve kızının ifadesi almak üzere emniyete götürdü.
Sevgi Tekin, eski eşinden boşanmasının ardından 3 çocuğunu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi. Olay sırasında bulunan S.K.'nın ise, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan kaçarak annesi ile yaşamaya başladığı öğrenildi. Anne kızın birlikte evlere temizliğe giderek geçimlerini sağlamaya çalıştıkları öğrenildi. Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan kızının ifadesinde, annesinin Gökhan Ağtaş'tan bir yıl önce çocuk sahibi olduğunu söylediği belirtildi. Ağtaş'ın bir süre önce de çocuğu alarak kendi ailesinin yanına bıraktığını söyleyen kız, bu süre içerisinde de annesinin defalarca tehdit edildiğini söyledi.
ŞİDDETTEN DOLAYI ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Tehditler nedeniyle annesinin daha önce polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu vurgulayan kız, hastane önünde ölüm haberini alınca teyzesine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Katil zanlısı Gökhan Ağtaş'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.