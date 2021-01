İzmit İlçesi Alikahya Mahallesinde seyir halinde olan bir kamyonetin motor kısmından aniden alev ve dumanlar çıktı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sürücü kendi imkânları ile yangına müdahale etse de söndüremedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak kısa sürede söndürdü. Ancak araç kullanılamaz hale geldi. O anlar ise bir vatandaş tarafından an be an cep telefonu ile bu şekilde görüntülendi.