Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında 28 Aralık 2020-03 Ocak 2021 tarihleri arasında kent genelinde ve Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'nda operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve üzerlerinde yapılan 17 gram esrar, 12 gram eroin, 2 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy, 200 paket gümrük kaçağı sigara, 48 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si serbest bırakılırken, 6'sının gözaltı işlemleri devam ediyor.