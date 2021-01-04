Somali’deki saldırının mağdurları yurda getirildi

Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk işçiler Selami Aydoğdu ve Erdinç Genç'in cenazeleri ile olayda yaralanan 4 işçi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla yurda getirildi.Somali'nin başkenti Mogadişu'dan kalkan Cibuti aktarmalı uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen yaralı işçilerden Ömer Aydoğdu, saldırının asfalt serme sırasında gerçekleştiğini söyledi.Patlamayla birlikte yere yattıklarını ifade eden Aydoğdu, "Baba-oğul çalışıyorduk biz. Saldırıda oğlumu kaybettim. Çok büyük bir acı. Çorum'dan gitmiştik çalışmaya. 6 kişiydik" şeklinde konuştu. Aydoğdu ve Genç'in cenazeleri, memleketleri Çorum'a gönderildi.Öte yandan işçilerden 22 yaşındaki Selami Aydoğdu'nun Ankara'daki evine hüzün çöktü. Aydoğdu'nun kayınvalidesi Arzu Han, "(Kızımla) Küçüklükten beri birbirlerini seviyorlardı. Kendi çabasıyla yaptı bir şeyler. 'Sonunda mutlu olacağız.' dediler. 28 Haziran'da nikahları oldu. 2 aylık evliyken krediyle ev aldılar. 'Kredi borcumuzu ödeyeyim, daha rahat bir yaşantı sürelim.' diye oraya gitti." ifadelerini kullandı. Arzu Han, kızı İrem'in, sakinleştirici ilaçlarla ayakta durabildiğini anlattı.Erdinç Genç'in eşi Melek Genç, de eşinin çalıştıkları yerin askerler tarafından korunduğunu bildiğini belirterek, "Eşime ulaşamayınca televizyonu açtık ve alt yazıda eşimin çalıştığı yerde terör saldırısı olduğunu öğrendik. Daha sonra ise acı haberi geldi" dedi.