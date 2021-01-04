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SON DAKİKA! 10 yaşındaki Eda'nın kahreden ölümü! Aileden 2 kişi tedavide...

Acı haber 'dan geldi. Son dakika bilgisine göre sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 yaşındaki Eda Karakaş yaşamını yitirdi. Evdeki baba ve babaanne ise tedaviye alındı. Baba Ercan Karakaş'ın kızı Eda ile annesi Fatma Karakaş'ı köydeki evine ziyarete geldiği, aile yakınlarının kendilerinden haber alamayınca olayın ortaya çıktığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 11:28 Son Güncelleme: 4.1.2021 11:33 ABONE OL
SON DAKİKA! 10 yaşındaki Eda'nın kahreden ölümü! Aileden 2 kişi tedavide...

Olay, Kızılüzüm Mahallesi'nde meydana geldi. Uşak Ünalan Mahallesi Muhtarı Ercan Karakaş (46), kızı Eda Karakaş ile birlikte Kızılüzüm köyünde oturan annesi Fatma Karakaş'ı (73) ziyarete gitti. Bir süre aile bireylerine ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için öğle saatlerinde eve geldi. Kapıyı zorla açan yakınları Ercan Karakaş, kızı Eda Karakaş ve annesi Fatma Karakaş'ı baygın vaziyette buldu.

KÜÇÜK KIZ KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, Eda Karakaş'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlenirken, Ercan Karakaş ve annesi Fatma Karakaş ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ile oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bu arada talihsiz çocuğun cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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SON DAKİKA! 10 yaşındaki Eda'nın kahreden ölümü! Aileden 2 kişi tedavide...
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