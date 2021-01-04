SON DAKİKA: Cani anne bebeğini dolaba koyarak öldürdü! Mahkemede kan donduran itiraf...

İTİRAFI KAN DONDURDU

Savcılık, yürütülen soruşturma sonrasında Özge Ö. Hakkında 'Çocuk olan altsoyu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan genç kız, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan yargılamada tüm gerçekleri itiraf etti. Söyledikleri kan donduran Özge Ö. 'Arkadaşımdan hamile kaldığımı anladım ve bunu gizledim. Doğumun gerçekleştiği gün sancılarım olduğu için uyarıcı madde aldı. Eve gittiğimde doğum başlamıştı. Odada tek başıma doğumu gerçekleştirdim. Bebek ağlamıyor, hareket etmiyordu göbek bağını bağlamadan kenara koydum. Üzerimi giyindim, ablam gelip ne olduğunu sorduğunda kanamanı gördü. Annemi çağırmaya gittiğinde bende bebeği dolaba koydum. Bayılmışım hastanede doğum yaptığım anlaşılınca bebeği itiraf ettim. Hamilelik ve doğum anında bebeği ne yapacağımı hiç düşünmedim. Suçsuzum beraatımı talep ediyorum.' dedi.