Son dakika: Eşinin gözü önünde öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı...

Buna rağmen ayrılmayı reddeden çift evlenmek isteyince, Aleyna Ö.'yü evlenip boşanmış bir kişiyle evlendirmek istemeyen aile, Taşkın A.'yı cinayet günü konuşmak üzere eve çağırdı. Bunun üzerine Taşkın A. da ağabeyi Erhan A.'yı arayarak "Beni konuşmak için evlerine çağırdılar. Siz de gelin" dedi. Erhan A. ile eşi Derya A. da verilen adrese doğru yola çıkarken, Melisa Ö. de kuzeni Mehmet S.'yi arayıp, "Taşkın eve geliyor" diyerek eve çağırdı.



Aleyna Ö.