SON DAKİKA: Fethi Sekin'in yeni görüntüler ortaya çıktı: Gizlice kulübesine girip...

"ONU ÇOK ÖZLÜYORUZ"

Fethi Sekin'i çok özlediklerini belirten Uçar, "Görüntüleri izleyince eski günler aklımıza geldi. Sanki yaşıyor ve karşımızda onu görüyor gibi olduk. Onu çok özlüyoruz. Ağabey-kardeşten öte bir ilişkimiz vardı, keşke yaşasaydı. Ben 4 yıldır adliye tarafına gidemiyorum. Gittiğim zaman gözyaşlarına boğuluyorum. Fethi Sekin bana montunu, kaskını, yağmurluğunu vermişti. Onları evimde saklıyorum. Bu sene pandemiden dolayı gidemedim ama seneye nasip olursa Elazığ'a gidip mezarı başında dua etmek istiyorum" diye konuştu

Uçar, adliye saldırısı sırasında çalıştığı kafede o anları cep telefonu kamerasına da kaydetmişti. Fethi Sekin ve yaralanan şahıslar, Uçar'ın çektiği görüntülere yansımıştı.