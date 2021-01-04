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SON DAKİKA HABERİ: 2 aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberleri... 'da otomobil ile su damacanaları yüklü hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen son dakika bilgisine göre, kazada hafif ticari araçta bulunan su damacanaları yola savruldu. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 21:39 Son Güncelleme: 4.1.2021 21:49 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: 2 aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi... Alınan bilgiye göre, sürücülerinin adı henüz belirlenemeyen 23 K 5497 plakalı otomobil ile su damacanaları yüklü 23 HT 937 plakalı hafif ticari araç Necmettin Erbakan Bulvarı'nda çarpıştı.

SON DAKİKA... MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, sürücülerin de aralarında bulunduğu iki araçtaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan durumu ağır olan yaralılardan 3'ü daha yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan su damacanaları yola savruldu.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

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SON DAKİKA HABERİ: 2 aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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