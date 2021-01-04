SON DAKİKA HABERİ: 2 aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

SON DAKİKA... MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, sürücülerin de aralarında bulunduğu iki araçtaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan durumu ağır olan yaralılardan 3'ü daha yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.