SON DAKİKA HABERLER: Ankara'da sevgili dehşeti! Camı kırıp evi bastı ve kurşun yağdırdı

HASTANEYE KALDIRILDI



Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen 112 Acil Servis ekibi, ağır yaralı kadına müdahale ederek ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırdı.

Kadının kızı ve kardeşi de bir taksiyle hastaneye gitti.