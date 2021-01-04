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Son dakika haberler: Diyetisyen 'dan doktor eşine 2 milyonluk dava! "Ne biçim kadınsın sen"

Diyetisyen , ‘psikolojik baskı uyguluyor' diyerek doktor olan eşi 'a boşanma davası açtı, 2 milyon TL istedi. Eşinin ilk evliliğinden olan kızıyla ayrımcılık yaptığını belirten Eryılmaz "Beni kıdemli bakıcı gibi görüyor" diyerek 2 milyonluk dava açtı. İşte son dakika ayrıntılar

Giriş Tarihi: 4.1.2021 08:00 Son Güncelleme: 4.1.2021 08:25 ABONE OL
Son dakika haberler: Diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz'dan doktor eşine 2 milyonluk dava! Ne biçim kadınsın sen

Son dakika haber: İstanbul'da diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz, 5 yıllık eşi kardiyoloji uzmanı Dr. Alp Aslan Eryılmaz'ın şiddetine maruz kaldığını öne sürüp boşanma davası açtı.

İki yaşındaki kızının velayetini isteyen diyetisyen, eşinin ilk evliliğinden olan kızıyla ortak çocukları arasında ayrımcılık yaptığını iddia ederek,

"Kızımın doğmasını istememişti. 'Seninle zorla evlendim, zorla çocuk sahibi oldum, ne biçim kadınsın sen' diyordu" ifadesini kullandı. 2 milyon TL tazminat isteyen diyetisyen, kendisi için 10 bin, kızı için de 15 bin lira nafaka talep etti.

KOCA: ŞİDDETE UĞRADIM

1 milyon lira tazminat talepli karşı dava açan Alp Aslan Eryılmaz da eşinin fiziksel şiddetine maruz kaldığını öne sürdü.

BENİ KIDEMLİ BAKICI GİBİ GÖRÜYOR

Zeynep Sağlam Eryılmaz, dava dilekçesinde doktor kocasının kendisini bir eşten çok kıdemli bakıcı olarak gördüğünü ifade etti. (Akşam)

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Son dakika haberler: Diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz'dan doktor eşine 2 milyonluk dava! "Ne biçim kadınsın sen"
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