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SON DAKİKA HABERLER! Endişe verici görüntü: Sular çekilince ortaya çıktı...

İklim şartlarındaki değişimle beraber barajlardaki doluluk oranı ciddi şekilde düştü. Özellikle milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul gibi büyük şehirlerde kuraklık alarmı verildi. Son dakika haberine göre 'taki 'nda suların çekilmesiyle baraj altında kalan köy gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan bu görüntü kuraklık tehlikesini de gözler önüne serdi.

İHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 12:28 Son Güncelleme: 4.1.2021 12:35 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER! Endişe verici görüntü: Sular çekilince ortaya çıktı...

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesindeki Sır Barajında suların azalmasıyla gün yüzüne çıkan köyün ardından, yine aynı ilçedeki Menzelet Barajı içinde de bir yerleşim yeri suların çekilmesiyle ortaya çıktı.

36 yıl önce yapılan baraj sonrası su altında kalan Şadalak köyü, azalan yağışlar ve ortaya çıkan kuraklık neticesinde yeniden gün yüzüne çıktı.

Bölgede 17 Mayıs 2020 tarihinde kaydedilen görüntülerinde barajın dolu olduğu gözlemlenirken, bugün azalan yağışlar sonrası kuraklığın daha belirlin olduğu kaydedildi.

Yerleşim bölgesinde yer alan ev, mezarlık ve çeşme gibi yapıların kalıntıları hem kara hem de havadan görüntülendi.

KÖYLÜLER GEÇMİŞİ YAD ETTİ

Köylüler eski yerleşim yerlerini gezerek hem geçmişi yad ediyor, hem de azalan su nedeniyle üzülüyor.

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SON DAKİKA HABERLER! Endişe verici görüntü: Sular çekilince ortaya çıktı...
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