SON DAKİKA HABERLER: Kristina Bodrum'da evinde ölü bulunmuştu! Genç kadının ölümü o film ile aynı

Evinde elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş ve sandalye üzerinde oturmuş halde cansız bedenine ulaşılan kadının; evin kapı anahtarının kilitli halde iç taraftan üzerinde olması, evin pencerelerinin kapalı olması gibi ayrıntılar göz önünde bulundurularak intihar etme olasılığının yüksek olduğu bildirildi. Olayın yaşandığı odada ipler, atkı ve mangal kömürü de bulundu. Öte yandan sitenin güvenlik görevlisi, 6 aydır villada yaşayan Novytska'nın en son perşembe günü öğle saatlerinde yemek siparişi verdiğini söyledi.