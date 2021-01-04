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SON DAKİKA HABERLER: Ormanda ölü bulunan Gülsüm'ün kardeşi isyan etti! "Hepsi iftira, ortaya çıkacaktır"

Son dakika haberler... Isparta'da kaybolan Gülsüm Doğan(31), dün arama çalışmalarının 13. gününde 'un Ağlasun ilçesinde ormanlık alanda ölü bulunmuştu. Gülsüm Doğan'ın kardeşi Yunus Doğan, yaptığı açıklamada çarpıcı ifadelerde bulundu. Ablasına ve ailesine iftira atıldığını söyleyen Doğan, "Annem ve ablamı engelli oldukları için köyde dahi istemiyorlardı. Anlatılanlar iftira. Bunların hepsi ortaya çıkacaktır" dedi. İşte son dakika haberinden çarpıcı detaylar.

DHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 17:12 Son Güncelleme: 4.1.2021 17:37 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER: Ormanda ölü bulunan Gülsüm'ün kardeşi isyan etti! Hepsi iftira, ortaya çıkacaktır

GÜLSÜM DOĞAN'IN ÖLÜMÜNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ: Isparta'nın Sermet Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm Doğan, 22 Aralık günü, evden çıktı. En son Gökçay Mesire Alanı'nda görülen Gülsüm'den haber alamayan yakınlarının kayıp başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.

AFAD ekipleri, dün sabah saatlerinde, Burdur'un Ağlasun ilçesindeki dağlık alanda Gülsüm Doğan'ın cansız bedenini buldu. Doğan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün Burdur'a gelen annesi Ayşe Doğan ve kardeşleri Yunus ile Ramazan Doğan'a teslim edildi. Doğan'ın cenazesinin Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde toprağa verileceği belirtildi.

'EKİPLER ORMANLIK ALANDA BULMUŞ'

Kardeşlerden Yunus Doğan, "Kardeşimde zeka geriliği vardı. Sürekli evden kaçıp gidiyordu, buluyorduk. Akli dengesi yerinde değildi. Köye gitmek istiyordu. En son kaybolduğu gün de gittik karakola müracaatımızı yaptık. Kendimiz de aradık köyde, şehir merkezinde bulamadık hiçbir yerde. Ekipler, Ağlasun'da bir ormanlık alanda bulmuş.

Sırf eskiden kalma bir toprak davası için, tabiri caizse 3 kuruşluk bir toprak davası için yalan yanlış konuşuldu, iftiralar atıldı. Annem de, ablam da engelli. Bunların söyledikleri birbirini tutacak şeyler değil çünkü bunlar engelli. Annem de aynı zamanda alzheimer var. 13 yıldır bize sahip çıkmayan hala, öyle bir masumiyetle bize sahip çıkıyor gibi geldi, ilgileniyormuş gibi 'yeğenimi arıyorum' dedi. Sözde aradı ama onun hiçbir katkısı olmadı. İl Jandarma ve AFAD ekipleri sağ olsunlar yardımcı oldu" dedi.

KARDEŞİNDEN SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: KÖYDE DAHİ İSTEMİYORLARDI...

Ablası ile kendilerine iftiralar atıldığını aktaran Yunus Doğan, "Ancak hepsi ortaya çıkacaktır. Engelli oldukları için annemi ve ablamı köyde dahi istemiyorlardı. Kimse sahip çıkmadı. Şimdi sahip çıkan sözde hala var ortada. Konuşuyor. Konuşsun bakalım her şey ortaya çıkar. 'Dilendiriyorlarmış' deniyor. Dilencilikte kaydı var mı bu kızın? İlla ki ortaya çıkar. Bunlar iftira. Gerekli şikayetlerimizde bulunduk avukatımız aracılığıyla" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLER | Gülsüm Doğan'ın cesedi ormanda bu halde bulundu

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SON DAKİKA HABERLER: Ormanda ölü bulunan Gülsüm'ün kardeşi isyan etti! "Hepsi iftira, ortaya çıkacaktır"
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