SON DAKİKA HABERLER: Ormanda ölü bulunan Gülsüm'ün kardeşi isyan etti! "Hepsi iftira, ortaya çıkacaktır"

Sırf eskiden kalma bir toprak davası için, tabiri caizse 3 kuruşluk bir toprak davası için yalan yanlış konuşuldu, iftiralar atıldı. Annem de, ablam da engelli. Bunların söyledikleri birbirini tutacak şeyler değil çünkü bunlar engelli. Annem de aynı zamanda alzheimer var. 13 yıldır bize sahip çıkmayan hala, öyle bir masumiyetle bize sahip çıkıyor gibi geldi, ilgileniyormuş gibi 'yeğenimi arıyorum' dedi. Sözde aradı ama onun hiçbir katkısı olmadı. İl Jandarma ve AFAD ekipleri sağ olsunlar yardımcı oldu" dedi.