Son dakika: Kırşehir'deki vahşette flaş gelişme! 15 Aralık'ta evlendikleri ortaya çıktı...

KIRŞEHİR'DEKİ ÇİFTE CİNAYETTE SON DAKİKA GELİŞMESİ: Kaman ilçe merkezinde sevgilisi Vildan İnce ile birlikte yaşadığı belirtilen su tesisatçısı Osman Çelik'ten 2 gündür haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Çelik'in ailesi, Vildan İnce'nin ilçeye bağlı Bayramözü köyünde yaşayan ailesinden şüphelendiklerini söyledi. Bunun üzerine jandarma, köyde çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada Vildan İnce'nin de kayıp olduğu belirlendi. Jandarmanın araştırmaları sonucunda Osman Çelik ve Vildan İnce'nin cesetleri, 31 Aralık'ta Dağbaşı mevkisinde toprağa gömülmüş bulundu.

Çelik ve İnce'nin tabanca ile öldürüldükten sonra gömüldüğü belirlendi. Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Vildan İnce'nin annesi Kadriye İnce, babası Veyis İnce, ağabeyleri Recep İnce, Resul İnce ve Ramazan İnce, ablası Hatice S., eşi Mehmet S. ve halasının oğlu Berhuda İ. gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

15 ARALIK'TA EVLENMİŞLER

Öte yandan yapılan incelemede, cinayetin nasıl gerçekleştiği de ortaya çıktı. Buna göre, Vildan İnce ailesinin baskısıyla amcasının oğlu olan 'Paşa' lakaplı Resul İnce ile dini nikahla evlendirildi.

Ancak genç kadın yaklaşık 2 ay önce sevgilisi Osman Çelik ile birlikte ortadan kayboldu. İki sevgili geçen 15 Aralık'ta resmi nikahla evlendi. İnce ailesi de kızlarını barışmak için yeniden eve çağırdı. Eve gelen Vildan İnce, ailesi tarafından darp edildi, ardından baskıyla Çelik'i arayıp 'barışma' bahanesi ile eve çağırdı.

Barışma ümidiyle eve giden Osman Çelik, burada İnce ailesi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Osman Çelik ve Vildan İnce bıçaklanıp, tabanca ile vurularak öldürüldü.

Ardından çiftin cenazesi Dağbaşı mevkisindeki araziye götürülerek gömüldü. Osman Çelik'in babası İsmail Çelik'in şikayeti sonrası jandarma ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip, 30 saat süren çalışmanın ardından genç çiftin cenazesi toprağa gömülü halde bulundu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırılan iki sevgilinin cenazesi otopsi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Koronavirüs testinin pozitif olduğu öğrenilen Osman Çelik'in cenazesi dün Kaman ilçesine bağlı Çadırlı Kör Mehmet köyünde toprağa verildi.

Ailesi tarafından öldürülen ve evlendikten sonra henüz kimliğini yenileyemeyen Vildan İnce'nin cenazesi ise, yine akrabaları tarafından ilçe merkezinde bulunan Hacıpınar mezarlığına getirildi. Koronavirüs testi pozitif çıktığı için araçtan indirilmeyen genç kadının cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.