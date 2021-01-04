Son dakika: 'Pes' dedirten görüntüler! Yol kenarında fuhuş pazarlığı...

BURSA'DAN ŞOK EDEN SON DAKİKA GÖRÜNTÜLER: Ş.K. (49) adlı kadın, sokağa çıkma kısıtlamasında yol kenarında, fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan kadına, 3 bin 577 TL ceza yazıldı.
Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bekleyen bir kadın, araçları durdurarak, sürücüler ile fuhuş pazarlığı yaptı.
Pazarlık yaparken görüntülenen kadını, devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fark etti. Gözaltına alınan kadının Ş.K. olduğu tespit edildi.