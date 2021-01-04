Son dakika: 'Pes' dedirten görüntüler! Yol kenarında fuhuş pazarlığı...

TOPLAMDA 3577 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Kadına, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL, 'emre aykırı davranmak'tan da 427 TL olmak üzere toplam 3 bin 577 TL ceza uygulandı. Ş.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.