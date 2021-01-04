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Son dakika: 'Pes' dedirten görüntüler! Yol kenarında fuhuş pazarlığı...

'da kaydedilen görüntüler görenleri şoke etti. Son dakika haberine göre sokağa çıkma kısıtlamasında Ş.K. isimli kadın yol kenarında sürücülerle fuhuş pazarlığı yaptı. Gözaltına alınan kadına toplamda 3 bin 577 lira para cezası uygulandı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 15:48 Son Güncelleme: 4.1.2021 15:54 ABONE OL
Son dakika: 'Pes' dedirten görüntüler! Yol kenarında fuhuş pazarlığı...

BURSA'DAN ŞOK EDEN SON DAKİKA GÖRÜNTÜLER: Ş.K. (49) adlı kadın, sokağa çıkma kısıtlamasında yol kenarında, fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan kadına, 3 bin 577 TL ceza yazıldı.

Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bekleyen bir kadın, araçları durdurarak, sürücüler ile fuhuş pazarlığı yaptı.

Pazarlık yaparken görüntülenen kadını, devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fark etti. Gözaltına alınan kadının Ş.K. olduğu tespit edildi.

TOPLAMDA 3577 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Kadına, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL, 'emre aykırı davranmak'tan da 427 TL olmak üzere toplam 3 bin 577 TL ceza uygulandı. Ş.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Son dakika: 'Pes' dedirten görüntüler! Yol kenarında fuhuş pazarlığı...
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