Son dakika: Sahte hocaya terör davası! “Bir anda soyundu, o beni taciz etti”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Burhan Dalğali'nın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Bu suçtan tutuklu olan Dalğali hakkında hazırlanan iddianameye göre, PKK üyeliği suçundan aranan ve 11 Ağustos 2017'de yakalanan Tüncer Dalğali'nın cep telefonuna tanımlı Facebook hesabı incelendiğinde, Burhan Dalğalı'nın da örgütsel etkinliğe katılan şahıslar arasında olduğu tespit edildi. Konuya ilişkin 30 Eylül 2020'de ifadesi alan Burhan Dalğali, geçimini çeşitli işlerde çalışarak sağladığını, ancak gençliğinde Siirt'te aldığı medrese eğitimi sebebiyle din bilgisi olduğunu ve çeşitli cemiyetlere Kuran okuyama ve dua yapmaya gittiğini söyledi.

"KADIN BENİ TACİZ ETTİ"

Çevresinde bu şekilde bilindiğini belirten Dalğali, "Bekir Baran isimli şahıs bana bir kadına dua okunması için bir eve götürdü. Evde kadın bir anda soyunarak beni taciz etmeye başladı" dedi.



Kadının kendisini tehdit edip, şantaj yapmaya başladığını da iddia eden Dalğali, "Tüncer Dalğali benim uzaktan bir akrabam olur. Örgütçü olduğu için beni pek sevmez, ben de onu sevmem. Örgütçüler aleyhlerine konuştuğum için beni sorgulamak amacıyla parti binasına götürdüler. Ben tehditle oraya gittim. Ortamın neden o kadar kalabalık olduğunu bilmiyorum. Örgüt bayrakları ya da Abdullah Öcalan fotoğraflarını görmedim" diye konuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DUACISI

İddianamede, konuya ilişkin yapılan araştırmalarda Tüncer Dalğali isimli şahsın Facebook hesabında çok yoğun örgütsel içeriğe haiz paylaşımların olduğu bu paylaşımlardan 21 Haziran 2015 tarihli "HDP ilçe binasında iftar" üst yazılı fotoğraflar paylaştığı, söz konusu fotoğrafta Tüncer Dalgalı ve Burhan Dalğalı'nin bulunduğu kaydedildi. Söz konusu etkinliğin HDP ilçe binasında ve iftar programına yönelik olduğunun paylaşımdan anlaşıldığı, programın yapıldığı yerde çok yoğun ve net örgütü simgeleyen bayrakların bulunduğu, Abdullah Öcalan başta olmak üzere birçok örgüt mensubunun resimlerinin duvarda asılı olduğu belirtildi. İddianamede, "Burhan Dalğali'nin Abdullah Öcalan ve PKK bayraklarının önünde kurulan ve üzerinde yine örgütsel bayrakların bulunduğu masada ve elleri açık bir şekilde Tüncer Dalğali'nin beyanıyla uyumlu dua eder bir halde masada oturduğu tespit edilmiştir." Denildi.

PKK KİTLESİNİ CANLI TUTULMAK İÇİN…

İddianamede Burhan Dalğali'nin etkinliğe katılım gerekçesi ile ilgili olarak hayatın olağan akışına uygun olmayan soyut beyanda bulunduğu dile getirildi. O dönem toplumda saygın bir din alimi olarak tanınan sahte hoca popüler bir insan olduğu belirtilerek, şu tespite yer verildi: "Etkinlik kapsamında örgütsel konuşma yaptığına yönelik bir tespit bulunmasa dahi o dönem için çevresindeki popülerliği ve etkinlikte baş köşeye oturarak PKK/KCK terör örgütünün halk üzerinde gerçekleştirmeyi amaçladığı kitlenin her zaman canlı tutulması amacıyla düzenlenen örgütsel etkinliğe manen destek sağladığı değerlendirilmiştir."

CİNSEL SUÇLARDAN DA YARGILANIYOR

Sahte hoca Burhan Dalğali hakkında ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı. Dalğali bu davada, tutuklu kaldığı süre ve müştekinin zararını karşılamış olması gerekçesiyle tahliye edilmişti. Dalğali hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla da ayrı bir soruşturma yürütülüyor.