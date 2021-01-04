Sorumsuzlar ne tedbir ne yasak dinliyor! Kumar oynarken yakalandılar

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde iki adreste kumar oynayan ve Koronavirüs salgını tedbirlerini hiçe sayan 52 kişiye 150 bin 560 lira idari para cezası kesildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdüren İstanbul Polisi; Ataşehir İlçesi'ne bağlı olan Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kumar oynandığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Adrese giden polisler iş yerinin kapılarının kapalı olduğunu ve içerideki kişilerin iş yerinin arka çıkış kapısından başka bir adresin bahçesine geçtiklerini fark etti. 11 kişi gözaltına alındı. Söz konusu iş yerindeki masalarda oyun takımları ve küllüklerde sigara izmaritleri olduğu ve adreste alkol servisi yapıldığı tespit edildi.



İKİ ADRES DE MÜHÜRLENDİ



Bir başka adreste de kumar oynadıkları saptanan 41 kişi tespit edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde iki adreste kumar oynayan ve Koronavirüs salgını tedbirlerini hiçe sayan toplam 52 kişiye toplamda 150 bin 560 lira idari para cezası kesildi. İki iş yeri de Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.