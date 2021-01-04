Talas Kütüphanesine 30 bin ziyaretçi

Talas Atatürk Bulvarı ve yurtların merkezinde bulunan 7/24 kütüphane öğrencilerin ve araştırmacıların uğrak yeri olmaya devam ediyor. 31 Ekim Cumartesi günü törenle hizmete giren kütüphaneden bugüne kadar 30 bin kişi yararlandı.

ÖĞRENCİLER VE ARAŞTIRMACILAR MEMNUN

Kütüphaneden duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenciler ve araştırmacılar, oldukça nezih bir ortamda çalışma imkanı bulduklarını kaydederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

KÜTÜPHANE HER YAŞA UYGUN

Çok yönlü hizmet vermek için tasarlanan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'nin içerisinde farklı bölüm yer alıyor. İlk iki katının kurs ve kültürel faaliyetler için ayrıldığı merkezde bir kat ise süreli yayınlar için kullanılıyor. Görme engelliler ve grup çalışmaları için oluşturulan bölümlerin yanı sıra bilgisayar odasından çok amaçlı salona kadar çeşitli uygulama alanlarını da barındıran merkez, sahip olduğu dijital kitap ağı ile araştırmacılara geniş erişim olanağı sağlıyor. Son katı akademisyenlere ayrılan merkezden yararlananlar kısa molalarında nezih bir kafeteryada dinlenebiliyor.

7/24 Kütüphane, pandemi tedbirleri kapsamında hafta içi 08.30 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.