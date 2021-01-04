TikTok'cu uyuşturucu taciri

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında durdurulan bir kişinin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen genç, uyuşturucu maddeyi satan kişinin ismini ve hangi yöntemle kendisine verdiğini anlattı.

UYUŞTURUCU KONUMLA SATMIŞ

Olayı derinleştiren Narkotik ekipleri, teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde uyuşturucu tacirlerinden birinin fenomen olma yolunda hızla ilerleyen TİKTOK'cu Mehmet K. olduğunu belirledi. Mehmet K.'nın, TİKTOK uygulamasına video yükleyerek kendini bir şekilde gizlediği ve ünlü olmak için uğraştığı görüldü. Fenomen TİKTOK'cu, geliştirdiği yeni yöntemle uyuşturucu maddeleri direk elden vermek yerine birkaç noktaya zulalayarak kendini korumaya aldığı belirlendi. Zanlının, uyuşturucu kullanan kişilerle para ticaretini yapmasının ardından uyuşturucu maddenin konumunu ve nereye zulalandığını gösteren fotoğrafları whatsaap üzerinden göndererek böylelikle polis baskınında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanmamaya karşı önlem aldığını tespit edildi.

EVİNDE SENARYO ÇIKTI

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından zanlının evine yapılan operasyonda gramı 500 liradan satılan 1 kilo 2 gram metamfetamin, 105 gram afyon sakızı ve hassas terazi ele geçirildi. Evde uyuşturucudan elde edildiği belirtilen 4 bin 500 lira paraya da el konuldu. Olayla ilgili olarak TİKTOK'cu Mehmet K. ile İran uyruklu Ahmed R. gözaltına alındı. Narkotik ekiplerinin evde yaptığı incelemede uyuşturucu tacirlerinin çekmeye hazırladıkları 'Yer Altı 06' adlı film senaryosu bulundu. Mehmet K., TİKTOK'a çektiği videolarla ünlü olma yolunda ilerlerken uyuşturucudan elde ettiği parayla yazılan senaryoyu filme dönüştürmek için hazırlık yaptığı anlaşıldı. TİKTOK'cu fenomen ve arkadaşı emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.