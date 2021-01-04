Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri TikTok'cu uyuşturucu taciri

'cu uyuşturucu taciri

Ankara'da sosyal medya uygulaması 'taki videolarla adını duyurmaya çalışan ve uyuşturucu taciri olduğu ortaya çıkan Mehmet K., film çekmek için senaryo yazdı. Kendisine sipariş gelen uyuşturucu paketlerini, sokaklardaki belli noktalarda saklayıp, yerlerini whatsapp üzerinden müşterilerine ileten ve bu yolla polislerce yakalanmaktan kendisini koruyan Mehmet K.'nin uyuşturucudan elde edeceği parayla çekmek için hazırladığı 'Yer Altı 06' adlı film senaryosu da ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 4.1.2021 09:37 Son Güncelleme: 4.1.2021 09:58 ABONE OL
TikTok'cu uyuşturucu taciri

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında durdurulan bir kişinin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen genç, uyuşturucu maddeyi satan kişinin ismini ve hangi yöntemle kendisine verdiğini anlattı.

UYUŞTURUCU KONUMLA SATMIŞ

Olayı derinleştiren Narkotik ekipleri, teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde uyuşturucu tacirlerinden birinin fenomen olma yolunda hızla ilerleyen TİKTOK'cu Mehmet K. olduğunu belirledi. Mehmet K.'nın, TİKTOK uygulamasına video yükleyerek kendini bir şekilde gizlediği ve ünlü olmak için uğraştığı görüldü. Fenomen TİKTOK'cu, geliştirdiği yeni yöntemle uyuşturucu maddeleri direk elden vermek yerine birkaç noktaya zulalayarak kendini korumaya aldığı belirlendi. Zanlının, uyuşturucu kullanan kişilerle para ticaretini yapmasının ardından uyuşturucu maddenin konumunu ve nereye zulalandığını gösteren fotoğrafları whatsaap üzerinden göndererek böylelikle polis baskınında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanmamaya karşı önlem aldığını tespit edildi.

EVİNDE SENARYO ÇIKTI

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından zanlının evine yapılan operasyonda gramı 500 liradan satılan 1 kilo 2 gram metamfetamin, 105 gram afyon sakızı ve hassas terazi ele geçirildi. Evde uyuşturucudan elde edildiği belirtilen 4 bin 500 lira paraya da el konuldu. Olayla ilgili olarak TİKTOK'cu Mehmet K. ile İran uyruklu Ahmed R. gözaltına alındı. Narkotik ekiplerinin evde yaptığı incelemede uyuşturucu tacirlerinin çekmeye hazırladıkları 'Yer Altı 06' adlı film senaryosu bulundu. Mehmet K., TİKTOK'a çektiği videolarla ünlü olma yolunda ilerlerken uyuşturucudan elde ettiği parayla yazılan senaryoyu filme dönüştürmek için hazırlık yaptığı anlaşıldı. TİKTOK'cu fenomen ve arkadaşı emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Son dakika: Leyla Aydemir davasında flaş gelişme: Mahkeme kararı verdi...

ARKADAŞINA GÖNDER
TikTok'cu uyuşturucu taciri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA