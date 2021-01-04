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Büyükşehir otobüs şoförlerinden örnek davranış

Büyükşehir Belediyesinde görev yapan otobüs şoförleri, ’a kan bağışında bulunarak örnek bir kampanyaya imza attılar.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 4.1.2021 17:48 ABONE OL
Trabzon Büyükşehir otobüs şoförlerinden örnek davranış

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan otobüs şoförleri, koronavirüs salgını sürecinde hastaların kan sıkıntısı yaşamaması adına, Kızılay'a kan bağışında bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, her gün binlerce Trabzonluyu sağ salim evlerine ulaştıran otobüs şoförlerine gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür etti.

"ORTAK PROJELERE DEVAM EDECEĞİZ"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Otobüs şoförlerimiz, koronavirüs salgını sürecinde kan ihtiyacı olabileceğinden dolayı sıkıntısı yaşanmaması adına Kızılay'a kan bağışında bulunarak anlamlı bir kampanyaya imza attılar. İnsan hayatına verdiğimiz önem doğrultusunda, bundan sonra da Kızılay ile ortak projelere imza atmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda başlattığımız kan bağışını 3 ayda bir düzenli hale getirmeyi planlamaktayız. Bir gün herkesin kan ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle, vatandaşlarımızın da bu konuya hassasiyet göstermelerini istirham ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Trabzon Büyükşehir otobüs şoförlerinden örnek davranış
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