Türkiye TV platformları ve özellikleri - Online dizi, film ve TV platformları özellik karşılaştırması

Gümümüzde Digitürk, D-smart gibi uydu üzerinden hizmet veren televizyon platformlarına ek olarak özel içeriklerin de bulunduğu platformlar hayatımıza dahil oldu. Aynı zamanda Tivibu, Vodafone TV ve Turkcell TV gibi telekom şirketleri sektöre yeni bir giriş yaparak izleyici kitlesi oluşturdular. Bu kadar geniş kapsamlı TV platformlarının özellikleri ise izleyiciler açısından merak konusu olmaya devam ediyor. İşte Türkiye TV platformları hakkında merak edilen detaylar…

TV PLATFORMLARI VE ÖZELLİKLERİ

Türkiye TV platformlarına ilişkin detaylar şöyle;

Netflix

Puhu TV

Blu TV

Google Play Filmler

Turkcell TV+

Youtube Premium

Bein Connect

D-Smart

Yukarıdaki TV platformları sayesinde film, dizi ve belgesel izlemek artık çok daha keyifli. Binlerce seçenek arasından gün içindeki ruh halinize uygun en iyi dizi, film ve belgesel kanallarına kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Konuyla alakalı olarak TV platformlarının özelliklerini ise şu şekilde sıralamak mümkün;

NETFLİX: Popüler dizi ve filmleri izlemek adına büyük bir izleyici kitlesi kazanan Netflix tüm platformlardan izleme imkanı sunuyor.

PUHU TV: İnternet üzerinden televizyon izlemek isteyenler için iyi bir seçenek olan Puhu TV, yeşilçam gibi unutulmaz arşivlere ek olarak geçmişte yayınlanarak unutulmayan pek çok dizinin akıllı cihazlardan takip edilmesini sağlıyor.

BLU TV: Blu TV yerli dizileri ile ön plana çıkıyor.

TİVİBU: Türk Telekom'un eğlence servislerinden biri olan Tivibu, internet, uydu ve mobil cihazlar vasıtasıyla izleyicilere hizmet veriyor. Bilinen televizyon kanallarında ek olarak dizi, sinema ve spor gibi pek çok içerik paketlerini içinde barındırıyor. Evinizdeki televizyona uydu+ internet altyapısını kullanarak hizmet alabilmeniz mümkün. Yetkili servis tarafından kurulumu kolay bir şekilde sağlanan Tivibu, aynı zamanda Tivibu Go olarak tanımlanan servis sayesinde tablet, televizyon gibi dilediğiniz alandan izlemeniz adına seçenek sunuyor. Ancak bilgisayardan izlemek isteyenler için ise Internet Explorer zorunluluğu söz konusu. Bu açıdan bakıldığından bazı dezavantajlarının olabileceği niteliğini taşıyor.

VODEFONE TV: Popüler birçok TV kanalları, dizi ve programları telefon ve tabletinizden izleme seçeneği sunuyor. TV servislerinden ayıran bir farkı ise yayın akışını durdurup oynatma seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda beğenilen programlar SMS, Facebook ve Twitter üzerinden paylaşılabiliyor.

TURKCELL TV: TV+ Kullanıcılarının istedikleri zaman diliminde film izleyebileceği dijital TV platformu olarak biliniyor. TV+ Türkiye'deki ulusal TV kanallarına ek olarak sinema, dizi ve spor paketleri ile izleyicileri cezbediyor.

TV PLATFORMLARI KARŞILAŞTIRMA

TV kurulumu yapmak istiyor ancak size uygun içerikleri bulmak, fiyatları hakkında genel bir bilgiye sahip olmak ve özelliklerini incelemek istiyorsanız karşılaştırma yapmak bu açıdan oldukça fayda sağlayacaktır. TV paketleri arasında size en uygun TV paketini seçerek karşılaştırma imkanını yakalayabilirsiniz.

BELGESEL PLATFORMLARI

Digiturk Belgesel kanalları: National Geographic, Nat Geo People, Nat Geo Wild, Discovery Channel, Discovery Sciense, History Channel, TRT Belgesel

Dsmart BELGESEL KANALLARI: National Geographic, Nat Geo People, Discovery Channel, Animal Planet, Viasat History, Docubox, Yaban Tv, Trt Belgesel, Outdoor

TİVİBU BELGESEL KANALLARI: National Geographic, Nat Geo People, Nat Geo Wild, Discovery Science, Animal Planet, TRT Belgesel, BBC Earth, Chasse Peche, Da Vinci Lerning, Yaban TV, Trt Belgesel

KABLO TV BELGESEL KANALLARI: National Geographic, Nat Geo People, Nat Geo Wild, Discovery Channel, Discovery Science, Trek, Docubox, Cgtn Documentary, Viasat Explore, ID, Trt Belgesel

TURKCEL TV+ BELGESEL KANALLARI: Discovery Channel, Discovery Sience, Animal Planet, Nat Geo Wild, Viasat History, Viasat Nature, Animaux, Chasse & Peche, Da Vinci Learning, Docubox, Yaban TV,