Türkiye’de sadece 4 tane var… Biri Van YYÜ hastanesinde

Ülkemizde belli merkezlerde bulunan bu mikroskop, navigasyon ve ileri tüm teknolojilere, açık kayıt video ve robotik hafıza sistemine sahip tek cihaz olma özelliği taşımaktadır. Floresan filtre teknoloji ile damar yapılarını işaretleyerek kanamaları, damar yaralamalarını önleyen mikroskop, beyin tümörlerini de işaretleyerek düzgün ve tam şekilde çıkarılmasını sağlayıp sağlam olan beyin dokusunun korunmasına yardımcı oluyor.

VAN YYÜ HASTANESİ ARTIK DAHA MODERN

Cihazın Van YYÜ hastanesine kazandırılmasından memnun olduklarını dile getiren YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Van'dan ve bölge illerden Üniversite hastanemize gelen hastalara yapılacak cerrahi müdahalelerde çok kritik öneme sahip olan beyin cerrahi mikroskopunun Üniversitemizde olması gurur vericidir. Amacımız hastanemizi, modern tıbbi cihazlarla çok daha donanımlı hale getirerek hastalarımıza daha fazla faydalı olmaktır. Ayrıca bu ileri teknolojiler ile bilimsel çalışmaları ve araştırma projelerini destekleyerek Van'ı inme merkezi, girişimsel nöroradyoloji merkezi, beyin cerrahi alanlarıyla birlikte bir Beyin Hastalıkları Yönetim Kompleksi haline getirmektir" ifadelerini kullandı.

TÜMÖR VAKALARINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP

Doç. Dr. Abdurrahman Aycan ise yaptığı açıklamada, mikroskobun, 4K görüntülemeyle robotik ve hibrit beyin cerrahi teknolojisine ve floresan filtrelere sahip olması sayesinde, tümör ve damarlar işaretlenerek kanamalar durdurabildiğini ve tümör vakalarında güvenli cerrahi yapılabildiği söyledi.

Etkinliğin ardından, cerrahi mikroskop ile Van'da ilk kez yapılan ameliyatlarla şifa bulan iki hasta ziyaret edilerek geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu. 13 yaşında Batman'dan Van'a sevk edilen Beyin A-V malformasyon ameliyatı ve Van'da ilk kez yapılan Hipofiz tümörü ameliyatı geçiren hastalar taburcu edildi.