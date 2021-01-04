‘Vaka sayılarındaki gerileme kalıcı hale gelmeli

Türkiye'de dün test yapılan 138 bin 941 kişiden 9 bin 877'sine Kovid-19 tanısı konulurken, 193 kişi yaşamını yitirdi. Toplam vefat sayısı 21 bin 488'e yükseldi. Dünkü ağır hasta sayısı ise 3 bin 612 olarak açıklandı. 10 bin 102 kişinin daha tedavisinin/ karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında, "Bugün (dün) tespit edilen 1515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz" dedi. Bu arada Koca, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Türkiye genelinde uyulduğu için vatandaşlara teşekkür etti. ANKARA