Vatanı için canını feda eden Fethi Sekin için klip hazırlandı

İzmir'de 5 Ocak 2017'de hakim ve savcıların giriş yaptığı Bayraklı Adliyesi C Kapısı girişine doğru seyreden şüpheli aracı gördükten sonra yola çıkan İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli 43 yaşındaki Fethi Sekin, tabancasıyla, kalaşnikoflu teröristlerin üzerine gözünü kırpmadan koşup, çatışarak büyük bir katliamı engellemişti.

Saldırıda polis memuru Sekin ve katip Musa Can şehit düşmüş, 9 kişi yaralanmıştı. Kalaşnikof tüfek, roketatar ve mühimmatlarla gelen teröristlerin FETÖ ve PKK soruşturmalarını yürüten savcılara saldırmayı amaçladıkları ortaya çıkmıştı.

KLİPLER SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI



İzmir Adliyesi'nde her yıl düzenlenen Fethi Sekin ve Musa Can'ı anma etkinliği bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle düzenlemeyecek olması nedeniyle, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü, hazırladıkları klipleri sosyal medyada yayınladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı klibi, "İzmir Adliyesi'ne yönelik hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can kardeşlerimizi şahadetlerinin 4. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Huzurumuzu, mutluluğumuzu, aldığımız nefesimizi siz şehitlerimize borçluyuz. Bu vatan ve İzmir Adliyesi sizleri unutmadı asla unutmayacak." mesajıyla paylaştı.