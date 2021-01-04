Vedat Milor'un anketi iki şehri karşı karşıya getirdi! Kastamonu mu, Kayseri mi? İşte o anket...

Yemek eleştirmeni Vedat Milor'un sosyal medya hesabından düzenlediği 'pastırma' anketi, Kayseri ve Kastamonulu üreticileri bir kez daha karşı karşıya getirdi. Kayseri pastırmasının önde tamamladığı ankete ilişkin Kayserili üreticiler, "Kastamonu'nun yüzde 45 çıkması ağırlıklı Kastamonuluların ilgi göstermesinden kaynaklı" derken, Kastamonulu üreticiler ise, "Alınan yüzde 45'lik oy bizim için çok iyi" değerlendirmesinde bulundu.

Yemek Eleştirmeni Vedat Millor, 29 Aralık'ta Twitter hesabından, "Coğrafyadan coğrafyaya; nesilden nesile aktarılan ve yemek kültürümüzün en önemli hazinelerinden biri: Pastırma. Peki bugün gelinen noktada yaptıkları pastırmaların lezzetiyle sizce hangi ilimiz diğerine kıyasla daha öne çıkıyor?" açıklamasıyla Kayseri ve Kastamonu pastırmasını anketle takipçilerine sordu. 117 bin 679 kişinin katıldığı ankette, Kayseri pastırması yüzde 54.8, Kastamonu pastırması ise yüzde 45.2 oy aldı.