Yaşlı çifti yeni yılda ölüm ayırdı

İzmir'in Bornova İlçesi'ne bağlı kırsal Gökdere Mahallesi'nde 75 yaşındaki iki çocuk babası İsmet Çiçek ile 70 yaşındaki Şengüler Çiçek, ısınmak için sobayı yaktı. Çiçek çiftinden uzun süre haber alamayan yakınları eve geldi. İçeri girdiklerinde Çiçek çiftini baygın halde buldu. Çiçek çifti Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmet Çiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şengüler Çiçek'in tedavisi ise hastanede sürüyor.

MAKEDONYA GÖÇMENİYDİ

Murat Kaçar sosyal medya hesabından kaybettiği yakını ile ilgili şu paylaşımı yaptı. Kaçar, "Aile büyüklerimizden amcamız Gültepe'nin saygın kişilerinden Makedonya Besviça Köyü'nden İsmet Çiçek amcamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sobadan sızan gazla yaşamını kaybeden amcamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine akrabalarımıza sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şengül Çiçek yengemize de Allah acil şifalar versin inşallah" dedi.