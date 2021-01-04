Yeni yerleşim yerlerinde yol çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Siverek Ak Parti İlçe Belediyesi Ayvanat mahalle sakinlerinin talebini değerlendiren Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatı üzerine ekiplerce yolu olmayan yeni yerleşim alanlarında çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince projesi tamamlanan 24 metrelik yeni yol yapım çalışmalarının devam ettiği Küme Evleri bölgesinde Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yeni yerleşim yerlerine ulaşımı sağlayan cadde ve sokaklarda yol yapım çalışmalarına başladı.

Çok sayıda araç ve iş makinesiyle alanda çalışma yürüten ekipler, vatandaşların yağışlı havalarda çamur deryasına dönen yollarda daha sağlıklı bir yol ağına ulaşmasını sağlıyor.

Kent merkezindeki yeni yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşların taleplerini karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Fen İşleri Müdürü Abdulkadir Canalır, "Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatıyla ekiplerimizi yolu olmayan yeni yerleşim alanlarına çektik. Büyükşehir belediyemize bağlı ekiplerle koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Hedefimiz henüz yağışlar başlamadan mahalle sakinlerimizi sağlıklı bir yol ağına kavuşturmaktır. Çalışmalardaki önceliğimiz aciliyet arz eden alanlardır." dedi.

Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a ve ekiplere teşekkür etti.