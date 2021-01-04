Yok, böyle talihsizlik! Yakıtı bitti, duvardan düştü

TEM Otoyolu üzeri Körfez İlçesi Şirinyalı mevkiinde meydana gelen olayda, aracı ile seyir halinde olan Yusuf Altan, yakıtının bittiğini fark etti. Yol kenarında bir cebe aracını park eden sürücü, eline aldığı bidon ile yürüyerek yakıt almak için yola çıktı. Akaryakıt istasyonuna gidebilmek için yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen talihsiz sürücü, yol arasındaki yaklaşık 2 metrelik duvarı fark edemeyerek aşağıya düştü. Altan'ın düştüğünü gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Altan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Derince Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü.

Altan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.