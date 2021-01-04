Yozgat'ta akıllara durgunluk veren olay: Kesilen ağacın içinden ay yıldız figürü çıktı

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'A HEDİYE EDECEK



İlbay, ay yıldız figürlü ağaç gövdesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a hediye etmek istediğini de belirterek, "Halen kestiğimiz diğer ağaçların da içerisine bakıyoruz, başka var mı diye. Ay Yıldızlı ağacımızı güzelce silip temizleyip şimdilik duvarlarımıza asacağız. Bu ay yıldız figürlü ağacımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Beyefendiye hediye etmeyi düşünüyorum. İnşallah temizledikten sonra kendileri de kabul ederse ona hediye edeceğiz" şeklinde konuştu.