Zehir parasıyla senaryo ve film

Ankara'da sosyal medya uygulaması TikTok'taki videolarla adını duyurmaya çalışan ve uyuşturucu taciri olduğu ortaya çıkan Mehmet K., film çekmek için senaryo yazdı. Kendisine sipariş gelen uyuşturucu paketlerini, sokaklardaki belli noktalarda saklayıp, yerlerini Whatsapp üzerinden müşterilerine ileten ve bu yolla polislerce yakalanmaktan kendisini koruyan Mehmet K.'nin uyuşturucudan elde edeceği parayla çekmek için hazırladığı "Yer Altı 06" adlı film senaryosu da ele geçirildi. Mehmet K.'nin evinden, gramı 500 liradan satılan 1 kilo 2 gram metamfetamin, 105 gram afyon sakızı ve hassas teraziye rastlandı. Yakalanan fenomen, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.