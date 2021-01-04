Zeynep Turan ile 2021 Akrep burcu yıllık yorumu: Akrep burcunu 2021 yılında sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Zeynep Turan, Akrep burçlarını 2021 yılında bekleyenleri paylaştı. Twitter kullanıcılarının Twitburc ismiyle takip ettiği Zeynep Turan aşk, para ve sağlık açısından 2021 yılını değerlendirdi. Uzman astrolog çok önemli yorumlarda bulundu, şanslı dönemler ile dikkat edilmesi gereken noktaları belirtti. İşte 2021 Akrep burcu yorumu sizlerle…

2021'İN EN KARARLI OLANI: AKREP BURCU

Aklınızda ne varsa, gerçekleştirmek isteğiniz hangi hedefiniz ağır basıyorsa 2021 yılında bir değişim ve gelişim süzgecinden geçecek. Bununla birlikte siz de kendinizi daha iyi tanıyacak duygularınızı anlamlandıracaksınız. 2020 yılında ne kadar yorulduğunuzu, duygusuz insanlarla ne denli uğraştığınızı ve kalbinizin ne kadar yorulduğunuzu sadece siz biliyorsunuz. 2021 yılında da zorluklara göğüs geren, en ağır sorumlulukların altına girmekten korkmayan ve stresin esiri olmayan taraf siz olacaksınız. Gök kubbe Ocak ayı itibariyle desteğini sizden esirgemeyecek.

''Sözüm Senettir'' Diyenlerdensiniz

Kişiler arası iletişim konusunda hassas olduğunuz bir döngüde olabilirsiniz. Öyle ki sosyal ortamınızdaki, iş yerinizdeki ya da aile içindeki konuşmalarınızda ya kendinizi yanlış anlatan ya da konuları yanlış anlayan kişi siz olabilirsiniz. Sonucu ne olursa olsun, gönül almayı bilen ve geçmişe takılmak istemeyen taraf da siz olacaksınız. Sorunların büyümemesi için özür dilemenin bir erdem olduğunu da keşfedeceksiniz. Size yapılan davranış ne olursa, siz on mislisiyle karşılık vereceksiniz. Duygularınızda, söylediklerinizde ve yaptıklarınızda oldukça netsiniz.

Gönül İşlerinde Hata Yok!

Aşk hayatınızda en düşmek istemediğiniz hata olan, şeffaf davranmama hatasına çevrenizdeki bazı kişiler gibi düşmeyeceksiniz. Özellikle de ilişkinizde söz hakkı olmayan üçüncü kişiler de 2021 yılında sizden cevabını alanlar arasında olacaklar. Kalbinizdeki güzel duygulara daha fazla yer vermek isteyeceksiniz.

İlişkisi olan bir Akrep burcuysanız; 2021 yılında sosyal medya yüzünden sevdiğiniz kişi ile çokça tartışabilirsiniz. İlişkiniz bambaşka bir sürece girebilir.

Kalbi boş bir Akrep burcuysanız; İş hayatınızda kalbi size karşı boş olmayan birisi itirafta bulunabilir.

2021'nin İlk Dört Ayında;

Ülke veya şehir değişikliği olan Akrep burçlarının yüzü gülmeye başlıyor.

Akraba sorunlarından tamamen kurtuluyorsunuz.

2021'nin İkinci Dört Ayında;

Hayata dair öğrendikleriniz bu aylardan itibaren size kazandırıyor.

23 Haziran tarihinden sonra kimseyi yönlendirmekle ilgilenmeyin.

2021'in Son Dört Ayında;