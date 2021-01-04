Zeynep Turan ile Koç burcu yıllık yorumu 2021: Koç burcunu 2021'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Astroloji konusunda milyonların bildiği ilk isim olan Zeynep Turan, burçları 2021 yılında nelerin beklediğini yorumladı. 'Twitburc' olarak da tanınan Zeynep Turan, 2021'nin Koç burcu için aşk, para ve sağlık açısından bambaşka olacağını ve yapılacak her seçimin geleceği şekillendireceğini belirtti. Uzman Astrolog Zeynep Turan, 2021 Koç burcu yıllık yorumu ile yıl içerisinde hangi zaman aralıklarında nelerin yaşanabileceğini paylaştı. Peki, Astroloji ile 2021 Koç burcu yıllık burç yorumu sizlere ne gibi işaretler veriyor?

KOÇ BURCU 2021 YILLIK YORUMU

Yeni umutların yaşamınızda filizlenmesini hissettiğiniz bir yıla giriş yapıyorsunuz. Uzunca bir zamandır sizinle iletişimde olan kişiler dünyaya karşı ne kadar olgun baktığınızı ve duygularınıza tamamen teslim olmadığınızı görünce hem şaşıracaklar hem de sizi örnek alacaklar.

Hayata dair ne gibi planlarınız varsa bunları yeni yılda teker teker yerine getirmek isteyecek ve daha önce düşünmediğiniz alternatifleri düşüneceksiniz. 2021 size bambaşka düşünmeyi öğretecek. İşi, aşkı ve sosyal hayatı belli bir düzenle yürütmek isterken tamamen duygularınızla yol almak istemeyeceksiniz. En önemlisi de sonucunu kestirebileceğiniz kararlarla atacaksınız adımlarınızı… Gök kubbe yeni yıl bambaşka bir atmosferle gireceğinizi işaret ediyor.

İkili ilişkilere karşı daha az sert olduğunuzu hissedeceksiniz. En çok da kalbinizle dokunacağınız kişilerle tanışma gayesi içinde olacaksınız. Bunu yaparken de sıcakkanlı tavrınızdan ödün vermeyeceksiniz. Siz hem duygularınızı hem de mantığınızı kullanmak isteyeceksiniz. Çünkü yalnızca birine odaklanmak size yaramıyor. Gökyüzü, dengeli olmanın sizi yansıttığını işaret ediyor.

İlişkisi olan bir Koç burcuysanız; sevdiğiniz kişi ile daha önce anlaşamadığınız konularda orta yolu bulabileceksiniz.

Kalbi boş bir Koç burcuysanız; uzunca bir süredir konuştuğunuz kişi ile aynı duyguları paylaşmak size çok özel hissettirecek.

29 Temmuz tarihinde şans gezegeni Jüpiter'in Kova burcuna olan geçişi sizi kariyer anlamında da etkileyebilir. Özelikle de çözmek istediğiniz maddi konular varsa, en çok da bu konularla sınanabilirsiniz. Aklınızda hem soru işareti kalmamasını hem de başladığınız bir işin yarım kalmamasını istiyorsunuz. Kariyer bazlı ilişkilerde daima sayısal verilere odaklanacaksınız.

2021'nin ilk dört ayında;

Fikirleriniz net olsa bile fikir alışverişi yapmaktan çekinmeyin.

Yaşam alanınızda büyük değişimler yapmak için biraz daha bekleyin.

2021'nin ikinci dört ayında;

Kariyer anlamında tek bir yere odaklanmayın, maddi şansınız artıyor.

Önemli imzaları atarken en küçük detaya bile dikkat edin.

2021'in son dört ayında;

Yeni bir araba almayı düşünüyorsanız, daha fazla beklemeyin. Gökyüzü yanınızda.

Üzerinde stres yaptığınız hangi konu varsa sakinleşin, su akar yolunu bulur.